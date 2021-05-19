اخبار الخليج

السعودية... هيئة "الهلال الأحمر" تحذر من حرارة الشمس في هذا التوقيت

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الهيئة أن حرارة الشمس في هذا التوقيت من العام، قد تسبب بعض المتاعب الصحية.

ونشرت الهيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها بموقع "تويتر"، 3 نصائح للوقاية من حرارة الشمس، وهي: الحرص على تهوية الغرف، مع الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس.

ونقلت صحيفة "عاجل" ، عن خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، قوله إن الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء.

وأضاف الزعاق أنه "لا حر إلا بعد الانصراف.. أي لا يأتينا الحر الشديد، الذي يجعل الأرض تشعشع ما في جوفها من حرارة ووجه السماء يحمو والآبار تغور، إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، أي أن الشمس تتأرجح بين الشمال والجنوب مرورًا بخط الاستواء مرة واحدة في السنة".

وأشار الخبير إلى أن تجاوز الشمس خلال هذه الأيام خط الاستواء باتجاه مدار السرطان الذي يمر على سلطنة عمان والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، وحينما تصل الشمس إلى مدار السرطان ينشط بحر العرب فيبدأ بتصدير الرطوبة على بلدان الخليج والسحب العكسية على باقي المناطق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا