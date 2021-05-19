إجتماع الأضداد

الكويت - هبة التوبجي - إن لحياة دائما تجمع الاضداد معاً وتضيف إليها رونق خاص ، حتى في أدق تفاصيلنا نجد أننا دائما ما نحمل الأضداد معنا أينما حللنا .. حتى في أرقى وانعم الورود نجد الشوك وشاحاً لها وهذا لا يعني انها سيئة الصفة بل انه قانون كوني بحماية تخضع لها اجزائها بشكل ذاتي في هذا الكون المليء بالخير والشر بصورة متساوية، فنحن نعتقد دائما أن الخير وحده من ينتصر في نهاية الامر ، ولكن في الحقيقة نجد حولنا شرور تنتصر ايضاً بقوانينها الخاصة .. وهذا ما يجعلنا نتفكر في أحياناً كثيرة كيف يمكن للشر ان ينتصر علي الخير ! الا أنه دائما له سبب وجيه يدفعه ليكون بوابة لخير نجهله في دائرة حياتنا الصغيرة ونكتشف ذلك حينما نخرج من الصندوق الأسود .

وأشير على هذا النحو توجه الكاتبه أودري لورد في كتابتها مفعمة بالإعتقاد بأن التوليف بين الأضداد الظاهرة ربما كان هوا السبب في صيرورتنا الى ما نحن عليه ، وتشير على هذا الصدد بأن في كل امرأة ثمة صفات رجولية ، وفي كل رجل صفات انثوية ” .

و في إعتقادي الخاص أن العلة في ما يجمع الأضداد ليس لجعله متناقضاً ،بل ليكمل صورته الحقيقية لتتشكل وفق تكاملية الحلقة الكونية التي تمثلنا بصورة اكبر.

ومن الجدير بالذكر عند العودة إلى جذور الماضي وعلومه نجد أيضا اهتمام الفلاسفة بهذه الفكرة ، بالتحديد في فلسفة الطبيعة الماركسية التي أرتكزت على ثلاث قوانين رئيسيه لفلسفتها و إحدى هذه القوانين هوا : (قانون وحدة وصراع الاضداد ) عندما بدأ ماركس وإنجلز بالملاحظة أن كل ما في الوجود هو مجموع أو وحدة للأضداد.

ولا يكتفى بهذا القدر من السرد وإنما بالعودة أيضاً للقوانين الكونية نجد أن إحدى تلك القوانين قانون يدعى (بقانون التوازن ) وهذا القانون ينص على انه يجب للإنسان أن لا يتطرف أو يتحيز في أفكاره ومشاعره او حتى أفعاله بشكل مبالغ فيه ، كتحيز الانسان وتطرفه لفكرة ما مثل ثقته المطلقة بالأشخاص فتأتيه أحداث تزعزعه على المستوى الفكري والمشاعري والمادي ليخفف من حدة ثقته المطلقة و اذا بقي الفرد متمسك اكثر بفكرة الثقة المطلقه كلما كانت هناك أحداث تأتيه مؤلمة اكثر فتكون على شكل اشخاص ينقضون الثقة وكلما فهم درسه مبكراً كلما خف حدة الألم الذي يتعرض له فلذا هناك مقولة رائعه تنص على التالي : (تعلم بحب ولا تتعلم بالألم ) ، و إن هذا القانون ينص على الإعتدال والإتزان في كل جوانب حياتنا وايضاَ يجمع في طياته ضرورة جمع الاضداد بداخلنا وتساويها وفقاً لما تتطلبه مقتضايات الموقف ..

وإن هذا يدفعنا لمراجعة أنفسنا عندما نواجه صراع داخلي ونشن الحروب والتدمير الذاتي الذي ينتزع منا حقنا الطبيعي في اكتمال الاضداد داخلنا ،وان في نهاية الأمر نحن بحاجة ماسة الى رفع شعار التقبل بوجه كل مانحمله من أضداد متناقضه بداخلنا وأن ندع كل جزء منه أن يقوم بمهمته بأكمل وجه عندما نحتاج إلى ذلك .

بقلم : خديجه الصامطي