الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

الكويت - هبة التوبجي -

يتابع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بقلق كبير الأعمال الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الصامد في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وتشريد ودمار طال البشر والحجر ومع ذلك فإن الشعب الفلسطيني يواصل صموده البطولي في وجه الآلة الحربية التي لم ترحم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن.

ويعبر الاتحاد عن وقوفه وتضامنه الكامل مع الأشقاء والزميلات والزملاء الإعلاميين في فلسطين وهم يتصدون بشجاعة قل نظيرها للقتل والتخريب والتنكيل ويدافعون عن أرضهم ومقدساتهم في وقت يقف العالم متفرجا على هذه الوحشية المفرطة.

لقد طالب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ويطالب مؤسسات المجتمع المدني في العالم وكذلك نقابات الصحفيين والجمعيات والاتحادات واللجان والروابط خاصة الإعلامية والإعلامية الرياضية بالخصوص بالوقوف بشجاعة لنصرة الشعب الفلسطيني وفي طليعتهم الإعلاميون الذين تعرض عدد كبير منهم للاعتداء و للقتل ولهدم المنازل وقصف المؤسسات الإعلامية لكي لا تصل أخبار وحشيتهم للعالم .

إن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وهو يدين بشدة الممارسات اللاإنسانية للعدو العنصري ليؤكد مرة أخرى وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب كافة الزملاء والزميلات في وسائل الإعلام المختلفة مساندا وداعما ومكبرا صمودهم ودورهم البطولي في كشف جرائم العدو للعالم .

داعين الله أن يكتب لهم الثبات والنصر وما ذلك على الله بعزيز .

أفاد بذلك الزميل عوني فريج الناطق الإعلامي للاتحاد.