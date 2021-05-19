الكويت - هبة التوبجي - لايليق التعميم على صفة بين كل الناس حسنة كانت أم سيئة …بيد ان بعض المواقف قد تجبرنا على القول بذلك . عام 1423 عُينت مديرا اقليميا لأحدى الصحف المحلية بالرياض . كان علي ان أضع خطط تسويقية واخرى تحريرية لزيادة الانتاج . وجدت فريق عمل تسويقي “ماروني من لبنان”.. وآخرون عرب ،. كان ممنوعا على الصحفي او المسوق السعودي المتابعة او الذهاب الى اي عميل تجاري .ويتلخص دور الموظف السعودي فقط في فتح الطريق لهم ان وجدوا اي عقبات أمامهم .. لم يعجني الامر خاصة وان مداخيل اولئك عالية جدا عدا عن العمولات التي يتقاضونها رغم ان السعودي يحمل مؤهل عال وتنقصه بعض الخبرة فقط والدعم اللوجستي من الادارة ..بدأت بتحفيز الشباب معي للنزول الى الميدان .كانت لديهم رهبة وخوف ليس من العمل بل من الإدارة ..الحقيقة ان اصعب ماواجهنا ليس اللبناني الذي تمرد على القرارات و ساهم في تخريب أي عمل مع العملاء ..كانوا يذهبون من خلفنا لكل عميل وتاجر ويعرضون عليه اسعار اقل بكثير مما وضعناه لنحرج ونترك الامر لهم مما اعاق تقدمنا .. بل كانت مصيبتنا من العميل نفسه ..التاجر المحلي الذي لم يقبل ابن جلدته..كانت الفكرة ان اللبناني هو الاصل في كل نجاح .. إحتد النقاش بيني وبين فريق العمل اللبناني ورفضوا الإنصياع لخطط العمل الجديدة ووضعوا كل العراقيل امامنا . ووجدوا ضالتهم في إدارة مركزية فاشلة تدعمهم كل حين بل وصل الامر بأحدهم ان دخل علي في مكتبي يتبختر كأمبروطور للتسويق متجهما بالقول ..”شو بدك تعلمنا شغنا ..ماظل غير انتو يابدو” . طردته من المكتب ومن الإدارة وارسلت بطلب الاستغناء عنه ..لكنه عاد في اليوم التالي بمنصب أعلى ومسمى كبير المسوقين وربط عمله مباشرة بالادارة العليا .. هكذا كانوا ينظرون الى السعودي ..بدوي ..نحن نعلمه ..مايفهم .. وهذه التهم طبعوها في عقلية كل من يعمل معهم .. لكننا حققنا بالشباب السعودي ماعجز عنه الكثير من اباطرة التسويق اللبناني .فقط لإننا وضعنا رؤية عمل جديدة واصبح الشاب ابن الوطن يحصل على حصته من السوق بعد ان كانت تذهب الى بيروت .. لكن بكل اسف لم يستمر الحال وبقوا هم متمركزين حتى اللحظة لإن بيننا عقليات لايمكن ان تقنعها بمقومات ابن الوطن ونجاحه .. ومع ذلك نحن البدو الذين ذهبوا للفضاء والبدو الذين شيدوا ناطحات السحاب .والبدو الذين تحسب لهم كل شعوب الارض الف حساب ..اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. ورغم كل ذلك في لبنان رجال مخلصين يحترمون قدراتنا ويعرفون قدرنا.. وكفى

كتبه: عبدالله الشريف