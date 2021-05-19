مصر تستورد 40 مليون جرعة من لقاحي "سبوتنيك V" و"جونسون"

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف بيان لمجلس رئاسة الوزراء المصري، أنه تقرر "الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو/أيار الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية".

وخلال الاجتماع أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه "تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة".

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين، بشأن لقاح فيروس كورونا.

وعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأشارت الوزيرة إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

ولفتت إلى الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفا للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر فى مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.