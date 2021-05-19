 نتنياهو للسفراء الأجانب في بلاده: عليكم أن تدعموا إسرائيل بشكل قاطع

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، ادعى من خلالها أن دعم بلاده لا يتعلق بأمن إسرائيل فحسب، بل أيضا بأمن العالم ككل، وبمصالح بلاده والعالم المشتركة في الشرق الأوسط.



وتابع نتنياهو:

توجيه الانتقادات لإسرائيل بدلا من انتقاد المجرمين الذين يرتكبون جريمة حرب مزدوجة، أي الاختباء وراء المدنيين واستهداف المدنيين، يشكل منتهى النفاق والغباء. هذا يشجع الإرهابيين فهذا سيء بالنسبة لنا جميعا.

وزعم نتنياهو أنه لا يوجد هناك أي جيش في العالم يفعل أكثر من الجيش الإسرائيلي لتجنب المدنيين، وانتقاد إسرائيل بهذا الشأن ليس إلا أمر سخيف وغير عادل وخاطئ، فهذا يضر كثيرا بالدول الديمقراطية التي تحارب شرا من هذا القبيل".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.