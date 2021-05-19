رسميا... السودان خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.
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وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم الغد 20 مايو/أيار بعد نشرها في السجل الفيدرالي.
وكانت الولايات المتحدة قد أضافت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، والتي تنطوي على عقوبات وقيود على الصادرات إلى هذا البلد.
في أكتوبر 2020، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية، وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية في المستقبل.