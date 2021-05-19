مصر وتونس وأمريكا و10 دول في تدريب عسكري مشترك

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن التدريب يأتي في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال إن فعاليات التدريب ستستمر لعدة أيام في المياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة، وهي (مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة ، وكذا عقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الإعتراضية بالبحر .

تأتي هذه التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكرى لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط .