تعيين زينة عكر وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة اللبنانية في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنه تقرر تعيين عكر وزيرة للخارجية بالوكالة، بسبب غياب الوزير الأصلي، وبناء على نصيحة من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال.

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وأوضح البيان المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام، أن عون طلب من عكر تولي وزارة الخارجية، إضافة إلى مهامها الأصلية، كنائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع.

كما قرر عون أيضا تعيين ديمانوس قطار، وزيرا للداخلية والبلديات، بدلا من وزير للخارجية والمغتربين بالوكالة.

وكان وهبة قد طلب إعفاءه من منصبه بعد أن أثار التوتر بتصريحاته، يوم الاثنين، أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية حول حلفاء ومانحي بلاده الخليجيين.

وكان وهبة قد أثار التوتر بتصريحاته، عندما قال إن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب تصريحات أخرى.

​واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.