شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 بينهم حامل وطفلتها وسقوط جرحى فى قصف إسرائيلى جديد على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد مزارع جراء قصف مدفعى على منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا دون سابق إنذار فى مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ساكنيه، وهم حسب ما أفادت به مصادر طبية وعائلية: المواطن إياد عبد الفتاح صالحة (33 عاما) وطفلته نغم (عامان)، وزوجته أمانى يوسف مهاوش (33 عاما) وهى حامل فى الشهر السابع، إضافة لإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف ان مدفعية الاحتلال قصفت منطقة جحر الديك، ما أدى إلى استشهاد مزارع يبلغ من العمر 63 عاما، كان يعمل فى أرضه.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء شعبنا فى قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، 245 شهيدا، بينهم 68 طفلا، و37 سيدة، وإصابة 1530، فيما بلغت الحصيلة فى الضفة الغربية، 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال و1108 مصابين.

ومنذ 13 أبريل المنصرم، تفجرت الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، فى القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين فى المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهلنا فى حى الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.