شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يؤكد أهمية اعتراف الاتحاد البرلمانى بـ"النواب اليمنى" ممثلا لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل العسومي، أن اعتراف اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلمانى الدولي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ، بمجلس النواب بالجمهورية اليمنية كممثل شرعى للشعب اليمنى الشقيق داخل الاتحاد، يمثل خطوة هامة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمنى الشقيق فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي، وكذلك فى تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولى لها على المستوى البرلماني.

وشدد العسومي، فى بيان صحفى اليوم، على أن هذا الإنجاز غير المسبوق يمثل انتصارا لصوت الحق والشرعية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني، وجاء تتويجاً للجهود الدبلوماسية التى قام بها البرلمان العربى لدعم القضية اليمنية فى أكبر محفل برلمانى دولي، مشيرا إلى أن مسألة اعتراف الاتحاد البرلمانى الدولى بمجلس النواب اليمنى كانت إحدى القضايا الثابتة خلال مباحثاته المتعددة التى أجراها مع القيادات العليا بالاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار سعى البرلمان العربى إلى ترسيخ نهج جديد فى الدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلمانى الدولي، كأحد محاور إستراتيجية عمله الجديدة.

وأعرب العسومى باسم البرلمان العربى عن خالص شكره وعظيم تقديره لكل من دعم وساند هذه الخطوة داخل الاتحاد البرلمانى الدولي، وشدد على أنه لن يألو جهداً فى الاستمرار فى الدفاع عن عدالة القضية اليمنية داخل الاتحاد وكافة المحافل البرلمانية الإقليمية، حتى تتحقق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق فى إنهاء الانقلاب الحوثى البغيض واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية.