شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بإعلان الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياتهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات طبية معونة للجرحى من ضحايا هذا العدوان على قطاع غزة.

ورحبت الجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بالمساعدات العربية العاجلة التي تقدمها الدول العربية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في سبيل التخفيف من معاناتهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتعرضون فيها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تشنه منذ 11 مايو الجاري على القطاع، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة طالت كافة مناحي الحياة.

وأشادت الجامعة العربية، بتنظيم حملات الدعم وتقديم مختلف أشكال العون المادي وحملات التبرع الرسمية والأهلية من كافة الدول العربية، بما يؤكد على دور وأهمية التضامن العربي في توفير مستلزمات الصمود ودعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

كما أشادت الجامعة العربية، بقرار الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، داعية سائر الدول العربية والإسلامية والدول المناصرة للقضية الفلسطينية ببذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل فوري وفتح المعابر التي أغلقها جراء العدوان لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية، وتسهيل حركة الجرحى والمرضى لاستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة.