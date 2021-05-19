شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجين فلسطينيين وطفلتهما فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بوفاة زوجين فلسطينيين وطفلتهما فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم فى غزة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيا بالضفة الغربية، وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 9 من بلدتى الظاهرية وبنى نعيم، و3 فى نابلس، و3 فى جنين، و4 في بيت لحم،و2 في رام الله.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المدخل الرئيسى لبلدة سلواد شمال رام الله، ما سيجعل المواطنين مضطرين إلى سلك طرق طويلة للخروج من البلدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن إجمالى ضحايا اعتداءت الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالى، بلغ حتى صباح اليوم الأربعاء، 219 شهيدًا، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.