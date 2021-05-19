شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نداء عاجل يستهدف جمع 38 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى ‏"الأونروا" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها أطلقت نداء عاجل يستهدف جمع 38 مليون دولار للاحتياجات الفورية فى قطاع غزة.

ووفق بيان الوكالة الأممية، "هناك تصعيد للعنف في الأرض الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية وغارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق على غزة، والتي بدأت في 10 مايو".

ولفتت الأونروا إلى أنه فى غزة تستجيب "الأونروا" بالفعل للاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين (اللاجئين وغير اللاجئين)، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين سعوا للحصول على الأمان في مدارس الوكالة في غزة بما في ذلك ملاجئ الطوارئ المخصصة والمجهزة لاستضافة المشردين داخلي في أوقات النزاع.

وأضاف البيان: "تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 38 مليون دولار. وهذا ضروري للاستجابة للاحتياجات الغذائية الفورية ، وغير الغذائية ، والصحية، والنفسية الاجتماعية ، والمياه والصرف الصحي ، واحتياجات القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ التدخلات الطارئة الأساسية أثناء الأعمال العدائية في غزة. تغطي الأنشطة استجابة أولية للطوارئ لمدة 30 يومًا. ويشمل هذا النداء أيضًا الاحتياجات الطارئة في الضفة الغربية ، في قطاعات الصحة والمأوى والتعليم والأمن والحماية ، حيث ارتفعت الاحتياجات نتيجة تصاعد التوترات".