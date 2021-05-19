اجتماع مشترك بموسكو للتحضير لاقامة مؤتمر صحفي عالمي لجائزة روسيا الكبري للملاكمة العربية.

الكويت - هبة التوبجي - عقد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور هادي السديري والوفد المرافق له اجتماعا مشتركا مع عدد من كبار القادة المسؤولين في روسيا لبحث التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر صحفي دولي خاص بجائزة روسيا الكبرى للملاكمة العربية والترتيبات للبطولة .

وشارك في الاجتماع عن الجانب الروسي السيد ايليا سامينا ممثل وزارة الخارجية الروسية وعضو البرلمان الروسي الكسندر ايجيستوف بصفته رئيس الاكاديمية للبلديات والسيدة الغا ريميزوفا رئيسة المركز الدولى للشراكة الاستراتجية للمنظمة الدولية بين الحكومات

وترأس الاجتماع الدكتور الهادي السديري الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولى للملاكمة وحضره من جانب الاتحاد المدنى الجيلي المهدى نائب رئيس الاتحاد الدولي والدكتور حسين مصطفى المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد

وقال الدكتور السديري في تصريح اعلامي خاص ان الاجتماع ناقش التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للبطولة التي ستقام بالعاصمة موسكو في الفترة من 27 يوليو لغاية 12اغسطس المقبل وتم الاتفاق على ان يعقد هذا المؤتمر خلال الاسبوع المقبل بالمركز الاعلامي للدوما مالم تحصل هناك اي تغييرات او تعديلات مفاجئه وغير متوقعه .

وقال ان الموتمر سيقام بحضور العديد من وسائل الاعلام الروسية والمراسلين الاجانب لشرح البرنامج الخاص بجائزة روسيا الكبري للملاكمة العربية الذي سيشارك فيه حوالى 320 ملاكم عالمي من الجنسين ومن جميع انحاء العالم .

واوضح الدكتور السديري ان الاجتماع تدارس مشاركة اكثر من 1000 اعلامي من الدول العربية والافريقية والعديد من وزراء الشباب والرياضة من دول عربية وافريقية وتم اعتماد كشوفات الاسماء مبدئيا والتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية لمنح التسهيلات الخاصة بهذه المشاركة .

وقال ان الجانب الروسي عبر عن ترحيبه بكافة الأبطال والبطلات والاعلاميين والوزراء والبرلمانيين المشاركين في البطولة التي تهدف بالدرجة الاولى للتقارب العربي والافريقي فى العديد من المجالات.