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الصحة: ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1213) حالة مؤكدة وتعافي (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) حالة منها (1372) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (436239) حالة وحالات التعافي (420671) حالة، فيما سُجلت (13) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة، وأُجري (88859) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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