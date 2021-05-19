شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة.
وورد استفسار من أحد الأشخاص لحساب الجوازات على تويتر، قال فيه: “عندي سائق خاص يحتاج خروج وعودة.. هل إجباري له تأمين صحي أو لا؟”.
من جانبها، قالت الجوازات، إنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.