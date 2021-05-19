شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، شروط سفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة.

وورد استفسار من أحد الأشخاص لحساب الجوازات على تويتر، قال فيه: “عندي سائق خاص يحتاج خروج وعودة.. هل إجباري له تأمين صحي أو لا؟”.

من جانبها، قالت الجوازات، إنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.