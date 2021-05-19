12 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" جنوبي الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق -

القاهرة -سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة من مقاتلي "أنصار الله"، نفذت محاولة تقدم باتجاه مدينة حَيْس جنوب شرقي الحديدة، من الجهة الشمالية الغربية للمدينة، بعد وصول تعزيزات للجماعة إلى مثلث العُدين".

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وأضاف أن مواجهات دارت بين الطرفين لأكثر من ساعتين أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي "أنصار الله" وآخر من القوات المشتركة، فيما أُصيب 8 من الطرفين.

وتأتي المواجهات بعد أيام من اشتباكات عنيفة بين الجانبين، الخميس الماضي، في قطاعات كيلو 16 (شرق مدينة الحديدة) والدُريهِمي والتُحيتا جنوب الحديدة، أوقعت 5 قتلى و9 جرحى.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.