الصحة العراقية ترد على طلبات رفع الحظر الجزئي

دبي - محمود عبدالرازق - © flickr.com / _Illusion450_

وأوضح الأمير: "الإصابات بالوباء تراجعت في الأيام الأخيرة ومعها تراجع معدل الداخلين للمستشفيات وهذا يؤكد وجود هبوط بالمنحنى الوبائي للموجة الثانية ونتوقع أن تنخفض أكثر في الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، قوله إنه "إذا كان هناك التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية واستمروا عليه فلن نتوقع زيادة بعدد الإصابات وإذا استمرت بالتراجع وتحسن الموقف الوبائي بشكل جيد فهناك خطة لرفع الحظر الجزئي".

وأضاف، أن "السبب المباشر للتراجع الأخير بالإصابات هو إصابة معظم المعرضين للإصابة ولا علاقة للقاح بالتراجع الأخير إذ أن نسبة الملقحين ما زالت قليلة ولا تأثير لها".

وأشار إلى أنه "في حال زيادة عدد المتطعمين باللقاح في الأيام المقبلة حينها بالإمكان أن نمنع الموجة الثالثة من الوباء".

وبالنسبة لملف اللقاحات المضادة للوباء أشار إلى أن "هناك 3 لقاحات حالياً معتمدة في العراق هي فايزر واسترازينيكا وسينوفارم على اعتبار أن هذه اللقاحات أخذت موافقة من المنظمات العلمية ومنظمة الصحة العالمية, وفي الوقت الحالي لا توجد نية لإدخال لقاح رابع طالما هناك إقبال جيد على اللقاحات الثلاثة".