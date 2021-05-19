مراكز الانتخابات تستعد لاستقبال السوريين في الداخل والخارج لانتخاب رئيس للجمهورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال زمريق، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "المراكز الانتخابية في الخارج هي ضمن السفارات السورية"، مبينا أن عدد المراكز الانتخابية داخل وخارج سوريا تجاوز العشرة آلاف مركز".

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وعلق على حيلولة بعض الدول دون تنظيم انتخابات رئاسية في السفارات السورية: "هذا تعسف من قبل الدول التي منعت المواطن السوري من ممارسة حقه في الانتخاب ضمن سفارته. سوريا لم تمنع أي مواطن من الجاليات التي تعيش فيها أن يمارس حقه في الانتخاب في سفارة بلاده الموجودة في سوريا، فهذا حق للمواطن ومنعه هو مخالف للدساتير والاتفاقات الدولية والأعراف الدولية الموقعة عليها ولأبسط قواعد حقوق الإنسان أن يمارسها".

على صعيد تنظيم العملية الانتخابية في الداخل قال زمريق: "العدد الإجمالي يفوق 10 آلاف مركز وهذا الرقم غير مكتمل حتى الآن وسيتم تدقيقه من قبل وزارة الإدارة المحلية ووزارة العدل."

وتابع موضحا "سير العملية الانتخابية في كل من إدلب والرقة: "الانتخابات الرئاسية تجري في دائرة انتخابية واحدة وبالتالي يحق للمواطنين المتواجدين داخل إدلب أو خارجها ممارسة حقهم الانتخابي في أماكن تواجدهم واللجنة القضائية الفرعية في إدلب أعدت في إدلب مراكز انتخابية بالتنسيق مع محافظ إدلب قاموا بوضع مركزين انتخابيين".

وأضاف زمريق عن الرقة:" الدائرة الانتخابية ضيقة جدا فيها ولكن يحق لأهالي الرقة الانتخاب بأي دائرة انتخابية موجودة في سوريا.تم تحديد مراكز بالتنسيق بين محافظ الرقة واللجنة القضائية الفرعية".

وتجري الانتخابات الرئاسية في سوريا يومي 20 أيار/مايو للمواطنين في خارج البلاد، و26 أيار/مايو داخل البلاد، والتي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد، والوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمعارض محمود أحمد مرعي.