وزير خارجية لبنان: اعتذرت عن الاستمرار فى منصبى من أجل مصلحة البلاد

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، إنه اتخذ القرار بعدم الاستمرار فى مهام منصبه من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، معربا عن أمله فى أن يتمكن لبنان من إقامة علاقات مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة، يسودها الاحترام المتبادل.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الوزير شربل وهبه عقب اجتماعه ظهر اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حيث قدم "وهبه" طلب إعفائه من مسئولياته الوزارية، وذلك على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية قبل يومين وأثارت أزمة وحالة من اللغط مع عدد من دول العربية والخليجية.

وأضاف وهبه: "تشرفت بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد أن كنت قد التقيت صباحا رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته قرارى عدم متابعة عملي في وزارة الخارجية، وسلمته رسالة بهذا الخصوص".

وتابع: "خطوتى هذه من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وهي تتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى. أتمنى من صميم قلبي إغلاق هذا الموضوع بالكامل وأن يصبح من الماضى لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل. أتمنى التوفيق لمن سيتم تكليفه بهذه المهمة من أجل لبنان مع التأكيد أننا كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد".