شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ورئيس البرلمان العربى والنواب يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس البرلمان العربى عادل العسومى، ونواب البرلمان العربى، الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها "القدس لنا" وذلك خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربى التى انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
ويناقش البرلمان العربى، فى جلسته الطارئة، العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة والجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضى الفلسطينية فضلاً عن التهجير القسرى لأهالى حى الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.