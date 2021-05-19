شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ورئيس البرلمان العربى والنواب يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس البرلمان العربى عادل العسومى، ونواب البرلمان العربى، الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها "القدس لنا" وذلك خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربى التى انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.