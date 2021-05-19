شكرا لقرائتكم خبر عن هل الدعم الريفي يؤثر على حساب المواطن؟.. البرنامج يرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثير تلقى المستفيد “الدعم الريفي” على الدعم المقدم من البرنامج.
وتلقى حساب المستفيدين من الدعم على تويتر تساؤلا من أحد المواطنين قال فيه: “هل الدعم الريفي يؤثر على حساب المواطن؟”.
ورد البرنامج بقوله: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلالالحاسبة التقديرية“.
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