شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان تضبط 121 امرأة في تجمع مخالف لاحترازات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (121) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.