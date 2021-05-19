فرنسا تعيد فتح الحانات والمطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعيد فرنسا اليوم الأربعاء افتتاح الحانات والمقاهي والمطاعم التي تحتوي على مناطق مفتوحة، وبـ50% من سعتها الإجمالية، بعدما ظلت مغلقة طوال سبعة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا المستجد.



وينطبق نفس الشيء على دور السينما، والمسارح، والمتاحف، التي ستفتح أبوابها مع الالتزام بسعة لا تتجاوز 35 %، في إطار المرحلة الجديدة من تخفيف التصعيد ضد الفيروس، تشمل أيضا السماح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية.

وأرجئ موعد حظر التجول ساعاتين، ليبدأ في التاسعة مساء بدل السابعة.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما شهدت البلاد انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع الماضية.

وتتوقع الحكومة مزيدا من التخفيف في 9 يونيو (حزيران)، وإطلاق حملة السياحة الصيفية للزوار الأجانب.