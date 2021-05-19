أونروا: إسرائيل تمنع إدخال مساعدات لغزة

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وأضاف أبو حسنة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن "السلطات الإسرائيلية منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، فيما أيضًا لم تعط موافقة حتى اللحظة على دخول مفوض عام الأونروا إلى غزة".

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وطالب أبو حسنة بفتح المعابر مع قطاع غزة، قائلا: "نأمل أن يتم فتح المعابر اليوم مجددا وأن يسمح لمفوضي الأونروا بالدخول".

وبيّن أن 48 ألفاً من سكان غزة نزحوا أمس من منازلهم وتم توزيعهم على 58 مدرسة في مختلف مناطق القطاع، مبينا أن "عدم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة فورا سيكون له نتائج كارثية غير مسبوقة".

وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني مزيدا من النازحين في غزة، ومزيدا من الحالات الإنسانية الواجب معالجتها بشكل طارئ.

كما أكد أبو حسنة أن الوكالة بدأت بتقديم بعض الخدمات الإنسانية للنازحين، بالإضافة إلى خدمة الإيواء، مبينا أن العجز المالي الذي تعانيه الوكالة، والمقدر بـ 150 مليون دولار، يمنعها من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

وتستمر العمليات العسكرية على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، والتي أودت بحياة ما يقارب من 220 فلسطينيا، بما فيها عائلات كاملة تم مسحها كليا من السجلات المدنية، فيما بلغ عدد الخسائر في المنازل والمقرات الحكومية، وكذلك المؤسسات الاقتصادية، أرقاما غير مسبوقة.