تونس.. مسيرة وطنية لنصرة لفلسطين ومناهضة التطبيع

دبي - محمود عبدالرازق - سبوتنيك. وانطلقت المسيرة من أمام مقر وزارة السياحة، وطالب المشاركون فيها بسن قانون لتجريم التطبيع ورفعوا شعار "التطبيع خيانة".

© Sputnik . Mariam kadera مسيرة وطنية لنصرة فلسطين ومناهضة للتطبيع في تونس

© Sputnik . Mariam kadera مسيرة وطنية لنصرة فلسطين ومناهضة للتطبيع في تونس

كما تقدم اتحاد الشغل بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية وإلى السلط المعنية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين للعلاج او الدراسة او المشاركة في المؤتمرات التي تعقد في تونس.

© Sputnik . Mariam kadera مسيرة وطنية لنصرة لفلسطين ومناهضة للتطبيع في تونس

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.