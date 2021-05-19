شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية تقبل تولى وزارة الخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبولها تولي وزارة الخارجية بالوكالة.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة الرئيس وقدمت اليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".