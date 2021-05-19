شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للصحة العالمية غدا حول الأوضاع الصحية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية غدا، الخميس 20 مايو مؤتمر صحفى عن بعد وسيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول التداعيات الصحية للنزاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

ووفق المكتب الأقليمي للشرق الأوسط للمنظمة الأممية يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الأثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط و الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي ، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط و الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة والدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.