الدفاع العراقية تعلن ضبط ورشة تفخيخ لتنظيم داعش جنوب بغداد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية ضبط ورشة خاصة بالتفخيخ تابعة لتنظيم داعش فى جنوب بغداد والعثور بداخلها عن متفجرات وأسلحة مختلفة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاربعاء - أن الاستخبارات العسكرية قدمت معلومات دقيقة أشارت الى مكان تواجد إحدى الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تسمى بـ (ولاية الجنوب)، وتم التوجه نحو الهدف والقيام بمداهمة الورشة الواقعة في الرضوانية جنوبي بغداد. وأشارت الى أنه تم ضبط 1150 جهاز تفجير ، وعشرات من قذائف الهاون وصواريخ RBG، , وبنادق ودروع ومواد للحام ، موضحة أنه تم رفع المواد والتعامل معها وفق المعمول به.

من جانب أخر أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن انعكاسات الوضع السياسي أدت الى المشاكل التى يمر بها العراق، مشيرا الى أن تغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وقال الكاظمى - فى تصريحات خلال زيارته الى محافظة واسط أوردتها قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، إن السلاح ليس حلا، ولا فرض الارادات عبر السلاح المنفلت حل، ولا التصفية حل، انما الانتخابات والمشاركة بها هى من تغير الوضع نحو الافضل .

وأضاف أن هناك فوضى بالتخطيط فى العراق تسببت في تراكم عدد كبير من المشاكل، مشدداً على أهمية الاختصاص في العمل ليسير العراق الى دولة مؤسسات حقيقية، و" نريد من الجميع ان يشارك ببناء العراق والسماح للكفاءات بأخذ موقعهم".

وأشار إلى أن "الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول الى جاذب للفساد ويجب الاعتماد على بدائل حقيقية واهمها الزراعة، وقال إنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الأزمان.

