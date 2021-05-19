شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيا بالضفة الغربية، وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 9 من بلدتى الظاهرية وبنى نعيم، و3 فى نابلس، و3 فى جنين، و4 في بيت لحم،و2 في رام الله.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المدخل الرئيسى لبلدة سلواد شمال رام الله، ما سيضطر المواطنين إلى سلك طرق طويلة للخروج من البلدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن إجمالى ضحايا اعتداءت الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالى، بلغ حتى صباح اليوم الأربعاء، 219 شهيدًا، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.