الكويت - هبة التوبجي - تنطلق اليوم الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين بعدة لقاءات أبرزها الهلال والأهلي ، وفي الدوري الإنجليزي يلتقي بيرنلي مع ليفربول في الجولة الـ 37 ، فيما يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، وموناكو وسان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء 19 مايو :
الدوري السعودي
19:10 الشباب * العين
19:20 الباطن * الاتفاق
21:00 الهلال * الأهلي
الدوري الإنجليزي
20:00 إيفرتون * وولفرهامبتون
20:00 نيوكاسل يونايتد * شيفيلد يونايتد
20:00 توتنهام هوتسبير * أستون فيلا
21:00 كريستال بالاس * آرسنال
22:15 بيرنلي * ليفربول
22:15 بروميتش ألبيون * وست هام يونايتد
كأس إيطاليا
22:00 أتالانتا * يوفنتوس
كأس فرنسا
22:15 موناكو * باريس سان جيرمان