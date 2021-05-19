الكويت - هبة التوبجي - تنطلق اليوم الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين بعدة لقاءات أبرزها الهلال والأهلي ، وفي الدوري الإنجليزي يلتقي بيرنلي مع ليفربول في الجولة الـ 37 ، فيما يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، وموناكو وسان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء 19 مايو :

الدوري السعودي

19:10 الشباب * العين

19:20 الباطن * الاتفاق

21:00 الهلال * الأهلي

الدوري الإنجليزي

20:00 إيفرتون * وولفرهامبتون

20:00 نيوكاسل يونايتد * شيفيلد يونايتد

20:00 توتنهام هوتسبير * أستون فيلا

21:00 كريستال بالاس * آرسنال

22:15 بيرنلي * ليفربول

22:15 بروميتش ألبيون * وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

22:00 أتالانتا * يوفنتوس

كأس فرنسا

22:15 موناكو * باريس سان جيرمان