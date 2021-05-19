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أبرز مباريات الأربعاء 19 مايو

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - تنطلق اليوم الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين بعدة لقاءات أبرزها الهلال والأهلي ، وفي يلتقي بيرنلي مع في الجولة الـ 37 ، فيما يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، وموناكو وسان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء 19 مايو :

الدوري السعودي
 19:10 الشباب * العين
19:20 الباطن * الاتفاق
21:00 الهلال * الأهلي

الدوري الإنجليزي
 20:00 إيفرتون * وولفرهامبتون
20:00 نيوكاسل يونايتد * شيفيلد يونايتد
20:00 توتنهام هوتسبير * أستون فيلا
21:00 كريستال بالاس * آرسنال
22:15 بيرنلي * ليفربول
22:15 بروميتش ألبيون * وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
 22:00 أتالانتا * يوفنتوس

كأس فرنسا
 22:15 موناكو * باريس سان جيرمان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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