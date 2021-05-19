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شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها «المختبرات».. «تمهير» يدعم 8 تخصصات جديدة لحملة البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن التخصصات التي يدعمها برنامج “تمهير” للاستفادة من قدرات الخريجين والخريجات من حملة الدبلوم والبكالوريوس.
حيث يطرح “هدف” عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” العديد من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن السابقة والمدرجة مؤخرًا في برنامج التدريب ومنها :
– المختبرات.
– التسويق.
– العلاج الطبيعي.
– المهن الإدارية.
– الأشعة.
– مكاتب السفر.
– الهندسة الطبية.
– مساعد طيار.
وأوضح “هدف”أ،أنه يمكن الانضمام إلى البرنامج من خلال الرابط التالي:هنا.
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