تناول المزيد من الفواكه والخضروات يقلص الشد العصبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

كشف بحث جديد لجامعة إيديث كوان الأسترالية أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مرتبط بنسبة أقل من الشد العصبي.



وأظهرت نتائج البحث أن الذين تناولوا 470 غراماً، على الأقل، من الفاكهة والخضروات يومياً كانوا أقل شد عصبياً بـ 10% من الذين استهلكوا أقل من 230 غراماً.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غرام، على الأقل، من الفواكه والخضروات يومياً.

وقالت سيمون رادافيلي باغاتيني، المرشحة لنيل درجة للدكتوراه من معهد أبحاث التغذية بالجامعة، إن الدراسة تعزز الصلة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات، والصحة النفسية، حسب موقع "نيوروساين نيوز".

وأضافت "وجدنا أن الذين تناولوا نسبة أكبر من الفواكه والخضروات يعانون من شد عصبي أقل من الذين تناولوا فواكه وخضروات أقل، ما يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً رئيسياً في الصحة النفسية".

وأوضحت أن بعض الشد العصبي طبيعي، ولكن استمراره لأمد طويل، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية.

وقالت رادافيلي-باغاتيني: "الشد العصبي طويل الأمد، الذي لا يعالج، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تشمل أمراض القلب، والسكري، والاكتئاب، والقلق، وبالتالي نحن في حاجة للتوصل لطرق للحيلولة دون مشاكل الأمراض النفسية، والتخفيف منها في المستقبل".

وفي حين أن آليات تأثير استهلاك الفواكه والخضروات على الضغط العصبي، لا تزال غير واضحة، تقول رادافيلي-باغاتيني إن المواد المغذية الرئيسية يمكن أن تكون أحد العوامل.

وأوضحت "تحتوي الخضروات والفواكه على مغذيات مهمة مثل الفيتامينات، والمعادن، والفلافونويد والكاروتينات، التي يمكن أن تخفف الشد العصبي، الالتهابي والتأكسدي، وتحسن الصحة النفسية".