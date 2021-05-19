رحلة استثنائية لإجلاء المزيد من العراقيين العالقين في الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الديوان أن رحلة استثنائية تنطلق إلى الهند، يوم الجمعة المقبل المصادف 21 مايو/أيار الجاري، لإجلاء العراقيين العالقين في الهند، بعد اكتمال الأسماء والموافقات الرسمية والتنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين.

وسيّرت ثلاث رحلات استثنائية لإجلاء المسافرين العراقيين العالقين في الهند، أولها يوم الخميس الماضي 13 مايو، ويومي الأحد والثلاثاء الماضيين.

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أعلن الطيران المدني العراقي انطلاق أول رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء العراقيين العالقين في الهند والبالغ عددهم نحو ألف مسافر، في الثالث من مايو الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء 28 أبريل/ نيسان الماضي: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا