"حنا بدو"... شعار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إن النادي الذي يشرف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات الكثيرة الخاصة بالإبل ومربييها، قرر اختيار عبارة "حنا بدو" شعارا للنسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل".

وتسببت تصريحات الوزير اللبناني بغضب واسع في السعودية وباقي دول الخليج العربي، سيما أن الوزير دافع في اللقاء عن حزب الله اللبناني واتهم بشكل شبه صريح دول الخليج بأنها جلبت "الدواعش" إلى المنطقة.

وأدانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت ومجلس التعاون الخليجي تصريحات الوزير اللبناني، وتم استدعاء أو إبلاغ سفراء لبنان لديها بالاحتجاج والاستنكار.

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، الذي استقال اليوم، قال خلال انسحابه غاضبا من مقابلة تلفزيونية: إنه لا يقبل أن يسيء واحد من "أهل البدو" للرئيس اللبناني ميشال عون، في إشارة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري، الذي كان يقدم مداخلة خلال اللقاء.