بري يرد على رسالة عون بشأن تشكيل الحكومة ويدعو النواب لجلسة يوم الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وحسب وسائل إعلام لبنانية، دعا بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو/ أيار، في قصر الأونيسكو لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية بشأن مسألة تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، مشيرا، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، أن "الحريري لا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية، متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف".

وطلب عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأنها لمنفعة الشعب، الذي ينتظر حكومته الجديدة ويعقد عليها الآمال بدءاً من تحقيق أبسط حقوقه.

من جانبه، رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على رسالة عون إلى البرلمان، وقال في تغريدة على "تويتر":"رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.. وللحديث صلة في البرلمان".