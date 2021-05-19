شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الأردن يعلن قتل 3 أشخاص حاولوا تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل أحد عشر شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بمحاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري، مبينا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، ومليون و307 آلاف حبة كبتاجون، و2100 حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

ولفت المصدر الى أن القوات المسلحة، أحبطت منذ بدء العام الحالي العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لجميع العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.