شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة بشأن سفر المواطنين إلى أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت سفارة المملكة في أذربيجان، عن موقف المواطنين السعوديين من دخول أذربيجان خلال الفترة الحالية. ونوهت السفارة، بأن السلطات الأذربيجانية لم تسمح حتى الآن بدخول السياح ومن ضمنهم مواطني المملكة. وأوضحت أنها ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية بجمهورية أذربيجان.

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