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الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في االبلاد تجاوز 25 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 4.3 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة".

 

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون إصابة، بينما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 278719.

 

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة  الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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