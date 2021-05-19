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وزير الداخلية اللبناني يزور السفير السعودي في منزله تضامنا مع المملكة

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "MTV" اللبناني، فإن زيارة فهمي إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنا مع المملكة العربية .

وقال فهمي بعد لقائه البخاري، إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

© Sputnik . ahmed abdelwahab

وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية شربل وهبة طلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مهام منصبه، وذلك على خلفية تصريحاته التي تسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

يذكر أن وزير الخارجية اللبناني كان قد صرح خلال لقاء تلفزيوني، الاثنين، بأن دول لعبت دورا في انتشار تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].

كما أشار وهبة في انفعال خلال لقاء تلفزيوني على شاشة "الحرة" الأمريكية، على محلل سعودي، ووصفه بعبارة "واحد من أهل البدو"، بجانب تلميحه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال في إسطنبول بواسطة مسؤولين سعوديين.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية اعتذارا على لسان وهبة، حيث أكد أن "بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية من جانبها بيانا مقتضبا أكدت فيه أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، من مواقف "يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس [ميشال] عون".

وانتقد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تصريحات وهبة، حيث أوضح في سلسلة تغريدات أن تلك التصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية.

© Sputnik / Mohamed Hassan

من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة؟

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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