الرئيس اللبناني يتسلم من وزير خارجيته طلبا بإعفائه من مسؤولياته

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع الرئاسة اللبنانية على "تويتر" بيانا تحدث فيه الوزير شربل وهبة من بعبدا، جاء فيه: "في ضوء التطورات الخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، حول دول الخليج جدلا واسع النطاق داخل لبنان ورد فعل خليجيا غاضبا، عندما اتهم الوزير في مقابلة إعلامية دول "المحبة والصداقة" بأنها هي من جلب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى العراق وسوريا.

فيما أكّدت الرئاسة أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية ورئيسها"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمها السعودية، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.