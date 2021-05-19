هل يسبب البطيخ المصري السرطان؟... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش خلال لقاء خاص عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن هذا الأمر كلام مغلوط تماما، موضحا أن جميع الجهات الرقابية التي تعمل فى مجال صحة الغذاء نفت هذا الأمر تماما.

وأضاف أنه "لا يوجد أي حالة تسمم ثبتت بسبب البطيخ في أي بيانات تابعة لوزارة الصحة".

وأكد أن البطيخ المصري أو الفواكه المصرية عموما يتم الإشادة بها دوليا، وليس فقط محليا، لافتا إلى أن جميع الدول في العالم تقريبا فتحت أسواقها للمنتجات الزراعية المصرية، ومنها الدول التي تطبق أعلى معايير الجودة.

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كما دعا المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين إلى ضرورة التأكد من دقة أي معلومة قبل نشرها، لأن نقلها يعد شيئا في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن الحروب الجديدة تقوم على استخدام تلك الطريقة في التعامل مع الدول.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، جاء فيه أن "انتشار ثمار البطيخ ذات المواصفات التي أثارت قلق المواطنين والتي تتمثل في وجود تجاويف داخلية أو ذات اللون الأبيض هي مجرد ظاهرة فسيولوجية وهي عملية طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة".

وأكدت أن "أخبار انتشار البطيخ المسرطن ما هي إلا محض شائعات تستهدف إثارة القلق لدى المواطنين".

ومن جانبها قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.