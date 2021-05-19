الصحة الفلسطينية: 219 شهيدا و1530 جريحا ضحايا اعتدءات الاحتلال على غزة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالى ضحايا اعتداءت الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالى، بلغ حتى صباح اليوم الأربعاء، 219 شهيدًا، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الإنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الشهداء، 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسنًا.

ومن ناحية أخرى، أفاد المركز القانونى لحماية حقوق الأقلية العربية فى إسرائيل "عدالة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم الأربعاء، 58 مواطنا من فلسطينى عام 1948.