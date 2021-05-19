شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لضمان تأمين التمويل الكافى للعمليات الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وكتب جوتيريش، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة فى المنازل والبنية التحتية الحيوية فى قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافى للعمليات الإنسانية فى القطاع".