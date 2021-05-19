شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لضمان تأمين التمويل الكافى للعمليات الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وكتب جوتيريش، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة فى المنازل والبنية التحتية الحيوية فى قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافى للعمليات الإنسانية فى القطاع".
وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، منذ نحو شهر، بسبب اعتزام إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلها بحى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية فى محيط المسجد الأقصى، واقتحام المستوطنين باحاته.