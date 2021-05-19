اخبار الخليج

في التربية وبين معارك الحياه

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - تعتبر طبيعة الكائنات البشريه من التراكيب المعقدة جداً نفسياً و اجتماعياً لانها متغيرة في كافة الاطوار الفسيولوجية والبيولوجية وهذا ما يلزم اهل التخصص الاطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمربين مواكبة هذه التغيرات وسد الثغور التي تنتجتها الظروف البيئية المحيطه للابناء ، كثرة الجهد والاجتهاد في تربية الابناء تربية سليمة قويمة هذا لا يعني انهم ليسوا معرّضون للمؤثرات الخارجية ( تغيّر الطباع ، تقلّب المزاج ، انعكاس السلوك) ،إن استزراع المهارات الجيده لدى الابناء مثل : التقبل ، المرونه والتفكير النقدي هذا ما سيجعلهم يواجهون الحياة ومصاعبها وتقلباتها بأكثر واقعيه ومنطقيه بالإضافه الى تطبيق الكثير من الاستراتيجيات السلوكيه والتربويه المناسبة لكل فئة عمريه ، إن اردتم ابناء صالحين نافعين منتفعين لأنفسهم ولمجتمعهم فـ كثّفوا ما تبذلونه وما ستبذلونه تجاههم فتلك الاستثمار الحقيقي والتجارة الرابحة التي لا خسارة فيها باذن الله

 

 

كتبة: غدير العنزي – اخصائية اجتماعية
@alenezi 19977

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا