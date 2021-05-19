ناطحة سحاب تهتز وتنشر الهلع في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أخلت السلطات ناطحة سحاب بعد ظهر الثلاثاء في الصين بعدما اهتز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر لسبب غير معروف.



ويعتبر "سيج بلازا" الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 2000، أحد أكثر المباني رمزية في شينجن (جنوب) وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونج كونج.

والمبنى الذي يرتفع 291 متراً فوق المنطقة التجارية للمدينة، يضم سوقاً ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في شينجن لشبكة "ويبو" الاجتماعية أنه يتحقق "من أسباب اهتزاز" ناطحة السحاب، موضحاً "أن أي زلزال لم يضرب المدينة اليوم".

وأعلنت السلطات أن "سيج بلازا" اهتز قرابة الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي (05,50 بتوقيت جرينتش). وتسبب هذه الاهتزازات على الفور بالهلع.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات عدة من المشاة وهم يفرون من محيط المبنى.

وتقع خمس من أطول ناطحات السحاب في العالم في الصين، بما فيها برج شنغهاي الذي يتكون من 128 طبقةً ويبلغ ارتفاعه 632 متراً.

لكن منذ العام الماضي، حظرت الصين تشييد مبان يزيد ارتفاعها على 500 متر، وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.

ولم تنهر ناطحة سحاب في الصين، لكن حدثت انهيارات لأبنية أصغر حجماً بسبب عدم التزام معايير البناء في بعض الأحيان.