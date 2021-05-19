ما لا تعرفه عن زيت المكاديميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعد المكاديميا أحد المكسرات المميزة، بفضل قيمها الغذائية المتنوعة وفوائدها الصحية المتعددة.



وأوردت مجلة "Instyle" أن زيت المكاديميا (Macadamia oil) يعد بمثابة ينبوع الجمال للبشرة والشعر؛ حيث يمنح البشرة مظهرا نضرا ويضفي على الشعر بريقا ساحرا.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت المكاديميا غني بالأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة مثل حمض الأولييك وحمض البالميتولييك وحمض اللينولييك وحمض ألفا-اللينولينيك، كما أنه يزخر بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B، وفيتامين E، والحديد، والفوسفور، والكالسيوم.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة من نوعها يعمل زيت المكاديميا على ترطيب البشرة ويقضي على التجاعيد الصغيرة ويمنح البشرة مظهرا مشرقا، ما يجعله مناسبا للبشرة الحساسة بصفة خاصة.

وبالنسبة للشعر، يعمل زيت المكاديميا على تغذية الشعر بشكل مكثف ليجعله أكثر مقاومة، وليحميه من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية.

كما يعد زيت المكاديميا بمثابة طوق النجاة للشعر الجاف والتالف والمتقصف، وبالتالي يصبح الشعر أملسا ويسهل تصفيفه ويتمتع بلمعان يأسر الألباب.