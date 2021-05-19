شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد البطيخ للحامل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

على الحامل تناول البطيخ لما له من فوائد متعددة لصحتها وصحة الجنين، ومن خلال التالي نتعرف على أهم فوائد البطيخ للحامل.



البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمرطبة للجسم، ويوصي الأطباء، السيدة الحامل بتناول البطيخ لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والألياف، ما يفيد صحتها.

لهذا نستعرض فيما يلي أهم فوائد البطيخ للحامل.

فوائد البطيخ للحامل:

التخلص من حرقة المعدة:

البطيخ مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي حيث أنه يساعد على التقليل من الحرقة والحموضة المعوية التي تشعر بها المرأة أثناء فترة الحمل، كما أنه يساعد على التقليل من الإمساك التي تتعرض إليه الحامل.

التقليل من تورم القدمين:

من أكثر الأعراض التي تصيب الحامل خلال شهور الحمل هي التورم في القدمين واليدين، وإن تناول البطيخ قد يساعد في التقليل من التورم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء مما يقلل من الإنسداد في الأوعية الدموية والعضلات مما يمنع التورم.

التقليل من الغثيان:

تناول البطيخ في الصباح قد يقلل من شعور الغثيان وهذا لأنه يحتوي على الخصائص الغذائية التي تمنع غثيان الصباح لدى الحامل، ويمكنك تناول كوب من عصير البطيخ بشكل يومي في الصباح للتخلص من الشعور بالغثيان طوال اليوم.

تقوية مناعة الحامل:

بفضل العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن الموجودة بالبطيخ، فإنه يعزز من مناعة الحامل، فضلا على أنه يحتوي على الليكوبين والذي يلعب دورا رئيسيا في تعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من التعرض إلى الأمراض التي من الممكن أن تتعرض إليها الحامل في هذه الفترة.

الحماية من الجفاف:

أشار موقع "health line" إلى دراسة أثبتت أن البطيخ يوفر للجسم الرطوبة اللازمة، وهذا لأنه يحتوي على أكثر من 90 % من الماء، ما يحمي من تعرض الحامل إلى الجفاف، ولهذا يعتبر تناول البطيخ للحامل مهم لتوفير السوائل التي يحتاجها الجسم أثناء الحمل.

منع تسمم الحمل:

البطيخ غني بمادة الليكوبين والتي تعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تقلل من خطر مضاعفات الحمل ومن ضمنها تسمم الحمل.

تقليل تقلصات العضلات:

أثناء فترة الحمل تعرض المرأة إلى الكثير من التغيرات الجسمانية ومنها الزيادة في الوزن والتغيرات الهرمونية الأخرى والتي تسبب ألما في العضلات والعظام، ولهذا فإن تناول البطيخ يساعد الحامل على التقليل من تقلصات العضلات أثناء الحمل.

مفيد للجنين:

البطيخ يحتوي على الكالسيوم وهو العنصر الرئيسي لتكوين العظام والأسنان للجنين، فضلا على أنه يعزز صحة عظام الحامل.

الجدير بالذكر أن البطيخ أيضا يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب ما يساعد على حماية الجنين من التشوهات الخلقية وتقوية الأعصاب.

تنظيم ضغط الدم:

قد تتعرض الحامل إلى ارتفاع ضغط الدم في هذه الفترة، لذلك فإن تناول البطيخ يمد الجسم بالبوتاسيوم وبعض الأملاح المعدنية، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه في فترة الحمل.