أبو الغيط: التصريحات المسيئة للسعودية بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان خلال مقابلة تليفزيونية أول أمس وحمل تجاوزاً فى حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسئولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

وأعرب المصدر عن الأسف الشديد لأن تأتى هذه التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفى وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من اصدقائه واشقائه، وأسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.